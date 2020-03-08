Парковка в Москве будет бесплатной в честь 8 Марта

Восьмого и девятого марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной. В честь Международного женского дня жители и гости столицы смогут без оплаты оставлять свои автомобили и другие транспортные средства.

В акцию будут вовлечены все паркинги города, включая стоянки с повышенными тарифами в центре Москвы. Информация об этом была размещена на официальном сайте мэра города.

Двухдневные изменения не должны затруднить движение автомобильного транспорта, так как в период праздников загруженность дорог стандартно снижается. Водители смогут припарковаться возле музеев, театров, концертных залов и ресторанов, не задумываясь о цене стоянки.

Исключением станут лишь оснащенные шлагбаумами плоскостные парковки, которые будут функционировать с оплатой по обычным тарифам.