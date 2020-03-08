СК возбудил уголовное дело после убийства подростка в Петербурге
Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на лестничной площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - уточняется в заявлении.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы.
Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск.
Тело подростка было найдено 7 марта с огнестрельным ранением головы. В ходе штурма сотрудниками спецназа квартиры, в которой мог скрываться предполагаемый убийца, никого обнаружить не удалось.