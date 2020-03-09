Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Группа российских инспекторов выполнит наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Венгрии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Наблюдательный полет будет выполнен в рамках реализации международного договора по Открытому небу в период с 9 по 13 марта 2020 года с аэродрома Папа.

Российские инспекторы будут выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. Венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором. Максимальная дальность полета составит 1080 километров.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.