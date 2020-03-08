На всем западном побережье США ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на всем западном побережье США. На такие меры власти пошли после того, как губернатор штата Орегон Кейт Браун ввел режим ЧС на 60 дней.

Об исключительных мерах губернатор объявил на пресс-конференции, передает телеканал 12abc. На данный момент в Орегоне зафиксированы 14 случаев инфицирования новым видом коронавируса.

Ранее на подобные меры пошли власти Вашингтона и Калифорнии. О режиме чрезвычайной ситуации объявил губернатор Вашингтона Джей Инсли после того, как в США была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Инсли призвал правительственные департаменты и государственные учреждения использовать государственные ресурсы и делать все возможное для борьбы с заболеванием.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧС после того, как на территории штата были выявлены 53 случая заражения COVID-19. Ньюсом заявил, что такие меры необходимы для получения федерального финансирования мер по противодействию новой болезни в штате.