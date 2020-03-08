Матвиенко рассказала, что объединяет Россию и Белоруссию

Память о Победе над фашизмом и тех, кто погиб для ее достижения, объединяют Россию и Белоруссию. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Нас многое объединяет - Россию и Белоруссию, наши народы: и общее историческое прошлое, и близость наших культур, языков, и нашего общего мира, и наши духовные ценности. И это – наша общая Победа, Великая Победа над фашизмом нас очень объединяет. И то, что мы одинаково чтим эту память, что мы одинаково помним тех, кто сложил свои головы за победу над фашизмом, тех, кто боролся за свободу наших стран», - сказала она.

Матвиенко отметила, что все это свидетельствует о высокой духовности народов России и Белоруссии, а также о моральных качествах, которые, по ее мнению, граждане этих стран, «к счастью, не потеряли».

В интервью телеканалу «Беларусь 1» спикер Совфеда добавила, что Белоруссия, Россия и другие страны бывшего СССР принесли на алтарь победы миллионы жертв.

«Неонацисты, разного рода радикалы поднимают головы... И если мы не будем помнить о тех миллионах жертв, будем забывать о том героизме солдат, офицеров Красной армии, которые шли на смерть, защищая свободу своих стран, то сможем столкнуться с новой, очень серьезной угрозой», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

При этом она уточнила, что такого варианта развития событий допустить нельзя.