«Дорогая, ты права!»: активисты устроили оригинальную акцию к 8 марта

Плакаты и транспаранты с надписями, не лишенными чувства юмора, пронесли сегодня участники молодежной организации «Молодая гвардия Единой России» по главным улицам городов России. Событие было приурочено, конечно же, к женскому празднику 8 марта.

Молодые люди появились на улицах столица страны и крупных областей, держа в руках транспаранты с забавными надписями, посвященными любимым женщинам. По ним можно было догадаться, что в этот день хотят сказать мужчины своим прекрасным дамам. Так, среди на плакатах появились высказывания: «Дорогая, ты права!», «Мама, я надел шапку!», «У моей бабушки - самые вкусные котлетки», «Сегодня я сам вынес мусор», «Уступите даме кресло!», «Каждому мужчине - работу, каждой женщине - мужчину!», «Шагаю тут, а мог бы за цветами».

Самые массовые шествия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге и Тюмени. В рамках акции молодогвардейцы дарили женщинам цветы и открытки. А в крупных городах были организованы выставки с портретами и историями выдающихся женщин России. Таких, как первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова, прима-балерина Майя Плисецкая, российский общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка, российский государственный деятель, политик, дипломат Валентина Матвиенко и другие.

В прошлом году «Молодая Гвардия Единой России» посвятила женщинам порядка 200 поздравительных акций в честь 8 марта, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов. Участниками праздничных акций стали более 20 тысяч активистов МГЕР.