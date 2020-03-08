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Опубликовано видео с места убийства подростка в Санкт-Петербурге

Светлана Головина
02:19 08.03.2020
Юноша получил смертельное ранение в голову на лестничной клетке многоквартирного дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры с места трагедии в Санкт-Петербурге, где в подъезде одного из домов в Колпинском районе нашли тело подростка с огнестрельным ранением головы.

На видео представлен двор многоквартирного дома, который был оцеплен сотрудниками следственного комитета по региону для проведения оперативных мероприятий.

На данный момент было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, осуществляется розыск подозреваемого, сообщается на сайте ведомства.

После того как поступила информация о трагедии, сотрудниками СОБРа был проведен штурм квартиры, где мог скрываться предполагаемый убийца, однако в ней никого не обнаружили.

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