В Италии 133 человека скончались от коронавируса за сутки

В Италии количество погибших от заражения коронавирусом увеличилось на 133 человека. Как сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли агентству ANSA, общее число погибших от COVID-19 в стране составляет 366 человек.

Самое большое количество из заболевших коронавирусом в европейских странах зарегистрировано в Италии - около трех тысяч.

Сегодня в Москве поместили на лечение в больницу жительницу Белгородской области, которая вернулась из этой европейской страны. Лабораторные анализы выявили у женщины наличие коронавируса.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко попросил жителей региона не поддаваться эмоциям в связи с первым случаем инфекции у жительницы области, заверив, что лично контролирует развитие ситуации.