В Италии 133 человека скончались от коронавируса за сутки
Общее число погибших от COVID-19 в стране составляет 366 человек.
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В Италии количество погибших от заражения коронавирусом увеличилось на 133 человека. Как сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли агентству ANSA, общее число погибших от COVID-19 в стране составляет 366 человек.
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