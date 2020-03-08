С 8 марта: в Самарской области миротворцы ЦВО приняли участие в акции «Вам, любимые»
Мероприятие, в ходе которой волонтеры, военные и сотрудники правоохранительных органов дарили тюльпаны женщинам, прошла сегодня по всей стране.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Самарской области военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа провели акцию «Вам, любимые», посвященную Международному женскому дню.
На улицах, парках и торговом центре Рощинского гарнизона военный оркестр сыграл свыше десяти композиций. В это время миротворцы в экипировке дарили тюльпаны всем проходящим женщинам и желали им здоровья и весеннего настроения.
Все желающие могли подойти и сфотографироваться с военнослужащими. Как отметили женщины, они были приятно удивлены таким необычным поздравлением.
К акции «Вам, любимые» сегодня также присоединились в Омске, Тамбове, Томске, в Брянской и Смоленской областях, и других городах России.