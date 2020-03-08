Застрелившего друга подростка из Петербурга отправили под домашний арест

Подростка, который по неосторожности застрелил своего друга, после судебного заседания было решено отправить под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Колпинского районного суда.

Ранее именно об этой мере пресечения ходатайствовал адвокат подозреваемого школьника Артем Баконин.

Юрист также рассказывал, что подозреваемый находится в подавленном состоянии, поскольку он убил своего лучшего друга.

«Это большая трагедия, выражаем свои соболезнования. Семья моего подзащитного готова всячески поддержать семью погибшего», - цитирует адвоката агентство «Интерфакс».

Тело подростка с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 7 марта в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпино. Подозреваемого в преступлении школьника задержали спустя 12 часов в Пушкине.