Тюльпаны и поздравления: Тамбов поучаствовал в акции «Вам, любимые»
Волонтеры и сотрудники ГИБДД поздравили сотрудниц магазинов, девушек-прохожих на улицах и автомобилисток.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Международный женский день 8 марта волонтеры и работники Госавтоинспекции города Тамбов присоединились к акции «Вам, любимые», которая проходила сегодня по всей стране.
Жительницы города были приятно удивлены, когда к ним неожиданно подходили представители сильного пола с букетами цветов в руках и произносили слова поздравления.
Непременный атрибут весеннего праздника - тюльпаны - получили женщины, проходящие по улицам, дамы, находящиеся в выходной на работе, а также женщины-водители, автомобили которых для этого специально останавливали сотрудники ГИБДД.
К акции «Вам, любимые» сегодня также присоединились в Брянской и Смоленской областях, Омске и Томске, и других городах России.