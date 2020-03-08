Тюльпаны и поздравления: Тамбов поучаствовал в акции «Вам, любимые»

В Международный женский день 8 марта волонтеры и работники Госавтоинспекции города Тамбов присоединились к акции «Вам, любимые», которая проходила сегодня по всей стране.

Жительницы города были приятно удивлены, когда к ним неожиданно подходили представители сильного пола с букетами цветов в руках и произносили слова поздравления.

Непременный атрибут весеннего праздника - тюльпаны - получили женщины, проходящие по улицам, дамы, находящиеся в выходной на работе, а также женщины-водители, автомобили которых для этого специально останавливали сотрудники ГИБДД.

К акции «Вам, любимые» сегодня также присоединились в Брянской и Смоленской областях, Омске и Томске, и других городах России.