Жительница поселка под Новгородом случайно нашла более 700 боеприпасов

Сотни артиллерийских снарядов, минометных и противотанковых мин случайно нашла местная жительница в 300 метрах от города Демянск Новгородской области.

Саперы профессиональной аварийно-спасательной службы ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России работают в Демянском районе со вчерашнего дня.

Они перевезли боеприпасы на специальную площадку, предназначенную для уничтожения снарядов. После этого все они были деактивированы.

Как отмечено на сайте ГУ МЧС РФ по Новгородской области, такое количество боеприпасов одновременно саперам удается перевозить и ликвидировать довольно редко.