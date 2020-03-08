Режиссер «Легенды Феррари» рассказал об опасности, которой постоянно подвергалась разведчица

Режиссер сериала «Легенда Феррари» Константин Максимов назвал главные таланты разведчицы Елены Голубовской, благодаря которым ей удавалось с успехом совершать порученные ей миссии. По его словам, легче всего ответить названием сериала.

«Легенда о ней как о поэтессе, которая была придумана, создана, культивирована на начальных стадиях развития разведки, и которая с трудом, но начала работать, которую она продолжила. Это была ее основная легенда, ее характер, ее миссия, то, что она из себя представляла. Помимо этого, будучи такой обаятельной и образованной фигурой, прекрасно знающей и разбирающейся в стольких огромных направлениях и искусства, и литературы, и человечества, она как раз могла разбираться и в человеческих характерах и входить в контакт с людьми разных сословий и ранга. И везде оставлять яркое впечатление», - заявил Максимов.

Режиссер также отметил, что разведчице было поистине сложно, несмотря на все это. Из-за этого ей приходилось довольно часто стараться угодить всем, что в начале работы над сериалом породило мысли о ее «двойственности» как агента.

«Сложная легенда. Сложное разрешение этой легенды. Сложные условия, по которым ей приходилось ходить по лезвию ножа. У нее всегда было две половины. Изначально был соблазн воспринимать ее как двойного агента, потому что слишком уж ее ноги заходили на ту сторону. И часто возвращались обратно. Больше прорабатывая, видели, что ходила она туда опасно, но всегда с желанием вернуться обратно. С целью вернуться обратно», - подчеркнул Максимов.

Напомним, в сериале, который 9 марта будет показан в эфире «Звезды», рассказывается о разведчице Елене Голубовской, известной по агентурному имени Эль Феррари. После неудачного покушения на барона Врангеля и гибели агента разведуправления разрабатывается новый план по реализации «Крымской миссии». На это дело и назначают лучшего агента - Голубовскую.