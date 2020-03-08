«Камнеутесное время»: актер «Легенды Феррари» Горобченко рассказал о событиях сериала

Исполнитель роли Каневского в сериале «Легенда Феррари» Сергей Горобченко рассказал о внутреннем мире главной героини сериала, разведчицы Елены Голубовской. Как подчеркнул артист, стихи, написанные Феррари, буквально пропитаны всем тем, чем она живет, и отражают то время.

«Мне было интересно посмотреть ее стихотворения. Знаете, они мне показались самобытными. Очень. Это точно не какое-то копирование или подражание кому-то из тех столпов, которые были. Это что-то очень своеобразное, потому что там она говорит тех событиях, которые с ней происходили. Явно говорит о них так красочно, немножко грубовато для женщины. Но то время, оно было такое “камнеутесное”. В них есть очень сильные и мощные образы. Я вижу даже то время. Я его чувствую», - поделился Горобченко.

Напомним, по сюжету сериала в Крыму появляется разведчица Елена Голубовская. По легенде она - итальянская поэтесса Эль Феррари. Ее задачей становится устранение Врангеля с целью деморализации белого движения, а также контроль над операцией по похищению золота. Однако планам Голубовской мешает Максимилиан Эрмлер - журналист местной газеты, оказавшийся агентом британской разведки.