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Подозреваемый в убийстве учащегося в Санкт-Петербурге признал вину

Валентина Пескова
18:27 08.03.2020
Несовершеннолетний школьник, предположительно застреливший ровесника, рассказал, что сделал это по неосторожности.
Подозреваемый в убийстве учащегося в Санкт-Петербурге признал вину
© Фото: ТРК "Звезда"

Адвокат подростка, которого подозревают в убийстве ровесника в Санкт-Петербурге, сообщил, что его подзащитный признал вину в содеянном.

«Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», - заявил юрист Артем Баконин.

Меру пресечения подозреваемому должен в ближайшее время избрать Колпинский районный суд.

Адвокат школьника добавил, что совершивший по неосторожности убийство подросток находится в подавленном состоянии, так как погибший был его лучшим другом. Обвинение задержанному пока не предъявлено.

Подросток с огнестрельным ранением в голову был обнаружен 7 марта в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпино.

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