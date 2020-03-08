Подозреваемый в убийстве учащегося в Санкт-Петербурге признал вину
Несовершеннолетний школьник, предположительно застреливший ровесника, рассказал, что сделал это по неосторожности.
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Адвокат подростка, которого подозревают в убийстве ровесника в Санкт-Петербурге, сообщил, что его подзащитный признал вину в содеянном.
«Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», - заявил юрист Артем Баконин.
Меру пресечения подозреваемому должен в ближайшее время избрать Колпинский районный суд.
Адвокат школьника добавил, что совершивший по неосторожности убийство подросток находится в подавленном состоянии, так как погибший был его лучшим другом. Обвинение задержанному пока не предъявлено.
Подросток с огнестрельным ранением в голову был обнаружен 7 марта в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпино.