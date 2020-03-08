Жительницу Белгорода госпитализировали в Москве с подтвержденным коронавирусом

Вернувшуюся из поездки в Италию жительницу Белгорода госпитализировали в московскую больницу для лечения от коронавируса. Наличие у заболевшей инфекции COVID-2019 подтвердили лабораторные анализы.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предупредил жителей региона не поддаваться эмоциям в связи с информацией о первом случае коронавируса у жительницы области.

«Заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает. В Белгороде она находилась непродолжительное время у своих родных. Девушка определена на лечение в столице, у нее легкая степень заболевания. За прошедшие два месяца в области под наблюдением были 88 человек, которые прибыли из стран, где фиксировались случаи коронавируса. Ни один из них не заболел. Получаю всю текущую информацию о развитии ситуации. Вопрос контролирую лично», - отметил губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировали три новых случая коронавирусной инфекцией. Заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях. За последние две недели все они посещали Италию.