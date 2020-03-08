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От перестановки слагаемых: чем Зеленский напоминает Порошенко

Константин Коковешников
23:00 08.03.2020
На Украине сменилось правительство. Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, проработавшее всего полгода. Новым премьером стал Денис Шмыгаль. Но меняет ли это что-то?
От перестановки слагаемых: чем Зеленский напоминает Порошенко
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Главные украинские оппозиционеры - объединенный блок «За жизнь»  возмутился недавним заявлением министра иностранных дел страны Вадима Пристайко, который сообщил, что на Украине не будут праздновать 9 Мая.

«Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире», - заявил Пристайко.

Уже пять лет вместо 9 мая на Украине отмечают восьмое - День памяти и примирения. А в День Победы воюют с ветеранами, которые приходят возложить цветы к Вечному огню. С них срывают георгиевские ленты, советские ордена и медали. Но несмотря на это каждый год все больше людей на Украине принимает участие в шествиях Бессмертного полка и выступает против тех, кто хочет переписать историю.

«Я помню, какая была истерика в зале, когда я с трибуны показал им орден боевого Красного знамени командира роты, который освобождал Киев, когда пытались законом запретить ношение советских орденов. Мы тогда это преодолели - этот национализм, преодолеем и сейчас. Поэтому это нас не беспокоит и не смущает! За нами - правда и большинство граждан Украины», - говорит сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко.

Сегодня на Украине фактически создается новое движение сопротивления, во главе которого встал один из лидеров оппозиции Вадим Рабинович. Вопреки официальному Киеву он заявляет о том, что с однопартийцами планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая и призывает к этому других.

В Одессе праздновать День Победы все же будут.

«В акции "Бессмертный полк" люди принимают участие сами - это десятки тысяч людей выходят с портретами своих предков», - заявляет глава одесской областной организации партии «Социалист» Владислав Косенко.

«Это для меня святое. У меня генетическая память», - добавляет жительница Одессы Надежда Осипова.

Зато в Киеве в год 75-летия Победы предлагают отмечать Юбилеи со дня рождения Владимира Кубийовича, стоявшего у истоков дивизии СС «Галичина», Ивана Полтавца-Остряницы, от имени украинских казаков писавшего Гитлеру с просьбой вступить в ряды вермахта. Поэтому вполне понятно, что отказ от празднования 9 мая вызвал негативную оценку в обществе.

«Никто не давал Пристайко такого права. И еще вам хочу сказать: если бы Зеленский заявил подобные слова во время выборов во втором туре, он не добрал бы к своим 73 процентам процентов 25», - считает депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин.

С приходом Зеленского была надежда, что ситуация изменится. Перед инаугурацией, уже выиграв выборы, 9 мая 2019 года он опубликовал очень трогательный пост с фото на могиле своего деда, который защищал Украину от нацистов. И посетовал на то, что ветеранам не уделяют должного внимания.

«Сегодня 9 мая. Это наш День Благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев», - написал тогда президент Украины на своей странице в Facebook.

Как поведет Зеленский себя сейчас? Отстоит ли право народа на историческую память или пойдет на поводу у радикалов? Пока все свидетельствует в пользу последнего. Зеленский никак не отреагировал на заявление Пристайко. Более того, на этой неделе в стране с размахом отметили 70-летие со дня смерти Шухевича, лидера запрещенной в России Украинской повстанческой армии.

«Никакой разницы между политикой Порошенко и политикой Зеленского мы не наблюдаем, к сожалению, великому и моему, и большинства украинцев. Вы видите, как он теряет рейтинг. Он достойный продолжатель, только в турборежиме. То есть все это ускоряется, потому что он имеет монобольшинство и свое правительство», - говорит политолог Евгений Мураев.

Но как и во время Великой Отечественной, лучше всего современным нацистам удается воевать с беззащитными. На Волыни развернулась травля 12-летнего мальчика-сироты Максима Ткачука, который в Великобритании принял участие в конкурсе к 75-летию Победы и исполнил песню «Смуглянка» на русском языке. Парень победил и ответил на нападки.

«Мне нравится Украина, мне нравятся люди. Но есть те, кто воображает себя аж такими патриотами, что я уже не знаю. В вышиванках ходят, в вышиванках родились», - сказал он.

От действий Порошенко мало чем отличается позиция Зеленского и в Донбассе. Очевидно, что прекращать войну он явно не собирается. До сих пор со стороны ВСУ позиции республик обстреливаются, а на этой неделе - несмотря на состоявшееся разведение сил в районе Петровского - туда начала возвращаться украинская техника.

«Мы зафиксировали, что украинская сторона в довершение всех договоренностей, зашла в ту зону, где ее не должно находиться. И при том это зашли военные. А значит, это чревато тем, что война будет не заканчиваться, а будет тлеть, а, может, и развиваться как костер», - заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

Тем временем сам Зеленский продолжает обвинять во всем Россию, не являющуюся стороной конфликта, и фактически пытается выдвигать ультиматумы Путину. В интервью британской The Guardian президент Незалежной заявил, что на решение вопроса с Донбассом есть максимум год. Больше он ждать не собирается. Так же, как, судя по всему, и выполнять парижские договоренности: «Время идет. Правительство может потратить один год на весь договор. Затем это должно быть реализовано. Дольше - запрещено. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».

«Целых семь пунктов есть, которые там оговорены. И он должен был их выполнять, но он их не выполняет. А время-то идет, уже апрель приближается, а представить-то нечего. Ну что остается делать? Лучший способ защиты - это нападение. То есть он пытается сейчас по советам своих, как я понимаю, британских товарищей делать вид, что во всем виновата Россия. Ну это все филькина грамота, конечно», - уверен политолог Юрий Кот.

Реальным делам Зеленский предпочитает красивую картинку. С каждым днем он все больше напоминает экс-президента Порошенко. А на этой неделе даже сам подошел к нему в Верховной раде и пожал руку.

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