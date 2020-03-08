«Носите женщин на руках»: в российских городах прошла крупномасштабная акция к 8 Марта

В российских городах прошла крупномасштабная акция «Носите женщин на руках», приуроченная к празднованию 8 Марта. Около 300 акций состоялось в 78 регионах нашей страны, а участниками мероприятий стали более 32 тысяч активистов: они угощали женщин кофе, а также дарили цветы и носили на руках.

Атлетичные парни-молодогвардейцы поздравили девушек России на улицах городов, устроив необычный сюрприз: они неожиданно поднимали представительниц прекрасного пола на руки, чтобы перенести через лужу или просто покружить на руках, а после этого дарили открытки и цветы.

Более того, 8 марта молодогвардейцы также поддержали ежегодную акцию «Вам, любимые!», которая прошла более чем в 50 городах РФ, и преподнесли женщинам около 40 тысяч цветов и открыток.