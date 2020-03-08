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Россиянам напомнили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции из-за коронавируса

Валентина Пескова
16:47 08.03.2020
Следить за соблюдением карантинного режима власти столицы планируют с помощью видеонаблюдения.
Россиянам напомнили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции из-за коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы, что нарушение режима самоизоляции может повлечь за собою уголовную ответственность. Максимальное наказание за несоблюдение карантинного режима предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

За соблюдением карантинного режима следят с помощью систем видеонаблюдения. Инфекционное заболевание коронавирусом внесено в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, пояснили в Мосгорздраве.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, карается штрафом до 80 тысяч рублей. Вместе с ним виновный не будет иметь права до трех лет занимать определенные должности, может быть наказан обязательными работами на срок до 360 часов, а также исправительными работами до года или лишением свободы на тот же срок.

То же самое деяние, повлекшее смерть человека, грозит нарушителю обязательными работами сроком до 480 часов, исправительными работами на два года или же принудительным сроком до пяти лет. Принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы на такой же срок.

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