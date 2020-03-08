Итоги «супервторника»: почему истеблишмент США ставит на Байдена

В Соединенных Штатах Америки на этой неделе состоялся первый из так называемых «супервторников». Это серия предварительных голосований, по итогам которых демократы должны определиться с единым кандидатом и решить, кто в итоге бросит вызов Дональду Трампу.

«Супервторник» считается переломным моментом президентской гонки в США. Первичные выборы проходят сразу во многих штатах. По результатам этого дня можно судить о том, кто будет представлять Демократическую партию на выборах. Неожиданно - лидером на этой неделе стал Джо Байден, победив в 9 штатах из 14.

Еще в начале недели этот кандидат числился в аутсайдерах. Байдена называли политическим трупом, сбитым летчиком, а Трамп даже придумал обидное прозвище - «сонный Джо». Но буквально за сутки все перевернулось с ног на голову. Байден обошел фаворита гонки Берни Сандерса. Этого не ожидал никто. И прежде всего - сами американцы.

Отрыв колоссальный: 49% - у Байдена, 20% - у Сандерса. Остальные, не преодолев порог в 15% голосов, не получили ни одного мандата.

Считалось, что у Сандерса фактически в кармане Техас и Калифорния - крупнейшие и самые густонаселенные штаты США. В Америке говорят, что победа в одной только Калифорнии стоит 25 штатов Вермонт. И вдруг сюрприз - Техас голосует за Байдена. По американским меркам это нонсенс. Разочарования не скрывал даже заместитель губернатора: он открыто сомневался в результатах голосования.

«Байден говорит очень много глупостей, у меня есть целый список этих глупостей. Представьте себе комнату, где сидят испаноговорящие жители Техаса. Если туда зайдет Байден и станет их убеждать голосовать за него - это будет провал», - заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик.

В Калифорнии Сандерс все же победил. Но этот маленький триумф растворился на фоне неудачи в девяти штатах. Местные жители утверждают, что их голоса просто украли.

«Я обожаю Сандерса. Но снова, как и в 2016-м, демократическая партия проспонсировала другого, выгодного ей умеренного кандидата. Это происходит не впервые в американской политике. Я уже ничему не удивляюсь», - говорит студентка Кэлли Джонс.

Во время встречи Байдена с калифорнийцами ветеран Военно-воздушных сил США вступил с кандидатом в перепалку, обвиняя в поддержке войны в Ираке. А победную речь Джо в том же штате прервало нападение активистов.

То, что Байден не пользуется любовью американцев, - не секрет. Так как же ему удалось победить? Разгадка проста: один за другим его соперники сняли свои кандидатуры и отдали голоса Джо.

Первым стал Пит Буттиджич. Его называли сенсацией этой президентской гонки: самый молодой кандидат, дерзкий новичок, выигравший первые праймериз. Потом Майкл Блумберг - миллиардер, потративший на свою кампанию около 500 миллионов долларов личных средств.

Если бы конкуренты Байдена не сняли свои кандидатуры, шансы Джо были бы ничтожны. Это признает даже сам Байден. Но что заставило их в последний момент сдаться и сообща начать играть на стороне Джо?

Политологи утверждают, что Байден - единственный кандидат, который устраивает верхушку демократической партии - негласных заправил американской политики. Об их конкретных методах можно только догадываться, но ясно одно - выбывшим кандидатам сделали предложение, от которого они не смогли отказаться.

А Трамп тем временем победил на всех республиканских праймериз «супервторника» и теперь активно комментирует успехи демократов: «Я думаю, "супервторник" прошел замечательно. Отличное возвращение Джо Байдена. Невероятное возвращение».