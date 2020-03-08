Путин призвал ограничить сроки пребывания на посту президента

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти.

Как заявил российский лидер, сейчас рассматривается принятие поправок в Конституцию РФ, и по данному вопросу звучит очень много разных предложений. В том числе ограничение количества сроков, на которые может избираться глава государства.

«Но все-таки, на мой взгляд, для того, чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», - сказал глава государства в эфире канала «Россия-1».

По словам Владимира Путина, ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет. Такая практика существует во многих зарубежных странах, включая США. В Америке ее отменили совсем недавно, заключил президент.