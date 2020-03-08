Строгие меры или искусственная паника: как COVID-19 встречают в мире

На сегодняшний день в России зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусом. Все они были завезены на неделе из Италии, где сейчас зафиксировано больше всего в Европе случаев заболевания. В связи с этим в Москве решением властей вводится режим повышенной готовности.

Он подразумевает, что все, кто возвращается из-за границы, особенно из Италии, Германии Франции, Кореи, Китая и Ирана, должны сообщить в Роспотребнадзор и на горячую линию Минздрава о месте и датах своего пребывания, соблюдать карантин, а в случае появления первых симптомов - не ходить в поликлинику, а обращаться за медицинской помощью на дому.

Теперь нужно действовать так, как прописано в указе столичного мэра Сергея Собянина. В четверг он ввел в городе режим повышенной готовности. В документе - несколько пунктов, но основной - про двухнедельную самоизоляцию. Собянин объяснил введение режима повышенной готовности профилактической мерой.

«Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания», - заявил мэр столицы.

У всех заразившихся в России болезнь протекает в легкой форме. Первого москвича, перенесшего коронавирус, уже выписали. Но все службы приведены в режим готовности.

Самый серьезный досмотр устраивают пассажирам терминала F аэропорта Шереметьево. Именно там принимают рейсы из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. Пассажиров встречает целая гвардия специалистов в костюмах. В терминале всех прилетевших фотографируют, просят заполнить анкету и проверяют на COVID-19. Такой досмотр занимает не больше 10 минут.

Температуру пассажиров измеряют с помощью тепловизоров. Результат отображается на экране уже через пару секунд. Если сработает красный сигнал тепловизора, пассажира тут же изолируют.

Столичный мэр обещал в сжатые сроки построить новый инфекционный корпус, как это сделали в Ухане - из быстровозводимых конструкций. Но уже сейчас для пациентов с коронавирусом или подозрением на него открыт оборудованный по последнему слову техники комплекс в Коммунарке.

«Тут совершенно современные вентиляции. Это очень важный вопрос для воздушно-капельных инфекций. Изолированные полубоксы, боксы, 66 реанимационных отделений. Все возможности современной медицины, если вдруг будет случай тяжелого течения. Сейчас в отделении реанимации у нас тяжелобольных нет», - рассказал главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Денис Проценко.

В Москве усилен санитарный контроль и на транспорте. Все салоны автобусов, троллейбусов, трамваев перед выходом на рейс протирают специальными дезинфицирующими средствами, обивку сидений чистят моющими пылесосами. Особое внимание уделяется поручням, за которые держатся пассажиры.

Вагоны подземки не просто обрабатывают при каждом заходе поезда в депо, а дезинфицируют ультрафиолетовыми лампами. А пассажиров подземки при входе теперь встречают тепловизоры. Измерять температуру обязаны в детских садах, школах и даже в офисах.

Но действительно ли угроза коронавируса так велика и соответствует всем принимаемым мерам безопасности? В противовес статистике о заболевших и умерших в Китае, Южной Корее, Италии, которой пугают СМИ, врачи приводят другие цифры: больной с риновирусом и корью куда опаснее, а гриппом только за прошлый год переболело 26 миллионов человек, 14 тысяч умерли. И это при наличии вакцинации.

Профессор Владимир Никифоров, один из самых известных инфекционистов России, эксперт ООН по биотерроризму, уверен, что истерия вокруг коронавируса раздута искусственно.

«Это даже не пандемия, средняя эпидемия. Если бы не было тест-систем, никто бы и не заметил. Все бы списали на грипп. От пневмоний умирает больше. Истинная летальность даже до процента не дотянет. Кому-то это очень выгодно, но мы пока не знаем, кому», - считает он.

В последние недели на россиян, особенно в группах молодых родителей - самых чувствительных к теме здоровья - буквально обрушились сообщения о якобы тысячах заболевших коронавирусом только в столице: «В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках, не ходим в места скопления людей, запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная».

«Я в клинике работаю. Если бы они были, они бы поступали под маской гриппа, у нас бы началось заполнение больниц. Но нет этого, честное слово», - говорит в ответ на такие сообщения профессор Владимир Никифоров.

Эксперты по кибербезопасности говорят, что зафиксированы уже две волны вбросов. Первая пришлась на январь и вызвала лихорадочный спрос на маски, теперь их экспорт из России запрещен. Вторая случилась сейчас.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны», - заявил президент России Владимир Путин.

С такими информатаками Россия уже сталкивалась. Во время трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове панику сеял украинский блогер Вольно - обзванивал морги, распуская слухи о том, что в огне погибли не 60 человек, а больше 300. В дезинформации он позже признался.

Вольнов заочно осужден в России и находится в международном розыске. Наказание ждет и тех, кто распространяет ложь о коронавирусе.

Технология проста и строится на доверии людей к якобы информированным инсайдерм. И, увы, фразу «мне знакомый врач сказал» многие на веру берут охотнее, чем заявления официальных ведомств. И в итоге верят в бананы-переносчики коронавируса и ведутся на уловки предприимчивых дельцов. Что же делать в таком случае?

«Сказать себе "стоп", дать 10 секунд, чтобы отрефлексировать. Новость действительно? Либо я объект манипуляции?» - объясняет декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко.

Время показало, что с коронавирусом бороться можно. Растущее с геометрической прогрессией число выздоравливающих - лучшее тому доказательство. А вот перед ложью и наивностью медицина бессильна.