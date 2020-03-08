В «Роснефти» заявили о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что заключение соглашения стран ОПЕК+ не имеет смысла для Российской Федерации, так как оно не повлияет на рынок - объем предложения из-за него не меняется.

«Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», - сказал Леонтьев.

По словам пресс-секретаря «Роснефти», то предложение, которое было сделано России, не было партнерским.

«Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это - мазохизм», - пояснил представитель пресс-службы.

По мнению Михаила Леонтьева, первое время соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее этому поспособствовал психологический фактор.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Шестого марта состоялась очередная встреча представителей ОПЕК+, однако ее участники не договорились о новых параметрах сделки. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет иметь ни один из участников прежнего альянса.