В России выявлено еще 3 случая заболевания коронавирусом

В оперативном штабе сообщили о трех новых случаях заболевания коронавирусом в России.

Согласно сообщению, инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все они в последние две недели посещали Италию.

Известно, что круг лиц, с которым контактировали заболевшие, уже определен.

«Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», - говорится в публикации на сайте Роспотребнадзора.

В настоящее время COVID-19 заражены более 98 тысяч человек в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Великобритании. Скончались около 3,3 тысячи заболевших. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, которому позже дали официальное название COVID-19. По предварительной версии, человеку вирус передался от диких животных, которых в Китае употребляют в пищу.