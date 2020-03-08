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Парагвайский суд оставил Роналдиньо под стражей

Анна Берестовая
01:47 08.03.2020
Ранее в гостиничном номере Роналдиньо и его брата был проведен обыск, в ходе которого парагвайские правоохранители изъяли поддельные паспорта.
Парагвайский суд оставил Роналдиньо под стражей
© Фото: Xue Yuge Xinhua, Globallookpress

Суд Парагвая решил оставить под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата. Ранее спортсмен с родственником были задержаны за использование фальшивого паспорта и помещены под административный арест.

Утром в субботу, 7 марта, братья были доставлены на допрос из специального приемника полиции в Асунсьоне - столице государства. По решению прокуратуры они остались там на ночь. Суд постановил оставить в силе ордер о содержании задержанных под стражей, во избежание возможного побега в Бразилию, в которой законодательно запрещено экстрадировать своих граждан.

Футболист с братом пробудут под заключением до полугода. Это время предполагается для осуществления расследования совершенного ими правонарушения. Эту информацию предоставил портал Globoesporte.

Ранее в гостиничном номере Роналдиньо был проведен обыск. Правоохранительные органы Парагвая обнаружили на месте поддельные паспорта и мобильные телефоны и задержали подозреваемых. Следователи сделали запрос об освобождения бразильцев после окончания допроса. Защита сообщила, что спортсмен с братом были освобождены из-под стражи.

Парагвайский суд продолжил расследование дела и предоставил право решить вопрос о заключении бразильцев генпрокурору Сандре Киньонес. Генпрокурор распорядилась провести повторный арест и вернуть подозреваемых под заключение.

До этого экс-полузащитник сборной Бразилии Рональдиньо лишился заграничного паспорта из-за крупного долга перед государством по уплате налогов. 

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