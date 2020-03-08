Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге выразил готовность в содействии следователям

Артем Баконин, адвокат подростка, который подозревается в убийстве своего друга, выразил соболезнования семье погибшего. Юрист также пообещал ей дальнейшую помощь.

В настоящее время сын судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда, который является подозреваемым, находится у следователей. К настоящему моменту он пока не общался со своим адвокатом, уточняет «360».

«Мы ему будем всячески оказывать содействие, во-первых, по предварительному расследованию. Во-вторых, мы приносим, правда, глубочайшие слова соболезнования семье погибшего. Это страшная трагедия. Будем помогать им и с похоронами, и со всем, что с этим связано», - отметил Баконин.

Он также добавил, что сейчас делать какие-то выводы преждевременно. Расследование дела продолжается.

Седьмого марта на улице Ижорского Батальона в Колпине произошел инцидент: в подъезде одного из домов был обнаружен подросток с простреленной головой. К настоящему времени известно, что юноша находился в квартире своего друга вместе с другими подростками. Следователи не исключают версию, что в школьника мог выстрелить из охотничьего ружья сын судьи, который позже вытащил тело из квартиры и оставил его на лестничной площадке.