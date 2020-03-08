«Провокация»: в ДНР прокомментировали возвращение ВСУ на позиции у Петровского

Возвращение силовиков Украины на позиции в районе участка отвода сил у Петровского в Донбассе является провокацией, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Расцениваем такое поведение как намеренная провокация, усложняющая переговорный процесс по дальнейшему выполнению Рамочного решения и согласования новых участков для разведения», - пишет «Донецкое агентство новостей».

В пятницу, 6 марта, управление Народной милиции ДНР зафиксировало возвращение силовиков и оборудование ими новых позиций.

В свою очередь подразделения ДНР заявили о готовности соблюдать договоренности об отводе сил от линии соприкосновения в Донбассе.