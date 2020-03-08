«Провокация»: в ДНР прокомментировали возвращение ВСУ на позиции у Петровского
Силовики вернулись на позиции Петровское в Донбассе, где осенью состоялось разведение сил.
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Возвращение силовиков Украины на позиции в районе участка отвода сил у Петровского в Донбассе является провокацией, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Расцениваем такое поведение как намеренная провокация, усложняющая переговорный процесс по дальнейшему выполнению Рамочного решения и согласования новых участков для разведения», - пишет «Донецкое агентство новостей».
В пятницу, 6 марта, управление Народной милиции ДНР зафиксировало возвращение силовиков и оборудование ими новых позиций.
В свою очередь подразделения ДНР заявили о готовности соблюдать договоренности об отводе сил от линии соприкосновения в Донбассе.