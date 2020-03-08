Додон прервал рабочий визит в РФ из-за коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию после того, как в его стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Как отметил политик на своей странице в Facebook, в ближайшее время у него было запланировано несколько встреч с руководством РФ.

«Сегодня я вернусь домой, чтобы в полной мере принять участие в преодолении этой проблемы», - написал он.

Первый случай заболевания коронавирусом диагностировали у вернувшейся из Италии женщины. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Всех пассажиров, летевших с ней, поместили на домашний карантин.