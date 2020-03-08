Волонтеры Брянска и Смоленска присоединились к акции в честь 8 Марта

Сегодня, 8 марта, в Международный женский день волонтеры Брянской и Смоленской области присоединились к акции «Вам, любимые», которая проходит по всей стране. Мужчины вышли на улицы и вручили цветы прохожим-девушкам, сотрудницам магазинов, кому в выходной и праздничный день пришлось выйти на работу.

В частности, добровольцы с цветами посетили Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Смоленской области и пожарно-спасательные части города Смоленска, где представительницы прекрасного пола вышли на дежурство.

«Все женщины были приятно удивлены нашими поздравлениями, принимали цветы с благодарностью и улыбками на лицах. Такая акция в этот день просто необходима!» - считают участники акции.

Ранее акция прошла в Омске и Томске, где добровольцы вручили цветы женщинам сотрудникам аэропортов, пассажирам и пациентам в больницах.