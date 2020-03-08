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Волонтеры Брянска и Смоленска присоединились к акции в честь 8 Марта

Ирина Егорова
14:37 08.03.2020
Мужчины вручают цветы женщинам-прохожим на центральных улицах городов, в магазинах, общественном транспорте.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 8 марта, в Международный женский день волонтеры Брянской и Смоленской области присоединились к акции «Вам, любимые», которая проходит по всей стране. Мужчины вышли на улицы и вручили цветы прохожим-девушкам, сотрудницам магазинов, кому в выходной и праздничный день пришлось выйти на работу. 

В частности, добровольцы с цветами посетили Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Смоленской области и пожарно-спасательные части города Смоленска, где представительницы прекрасного пола вышли на дежурство.

«Все женщины были приятно удивлены нашими поздравлениями, принимали цветы с благодарностью и улыбками на лицах. Такая акция в этот день просто необходима!» - считают участники акции.

Ранее акция прошла в Омске и Томске, где добровольцы вручили цветы женщинам сотрудникам аэропортов, пассажирам и пациентам в больницах.

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