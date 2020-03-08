Путин определил новые полномочия Медведева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий функции заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Документ был размещен в воскресенье, 8 марта, на портале правовой информации.

Согласно указу, Медведев теперь должен будет отвечать за организацию взаимодействия Совбеза с федеральными органами госвласти, субъектов РФ и местного самоуправления, а также - с организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями.

Кроме того, Медведев будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России: он примет участие в формировании государственной кадровой политики, политики в области госслужбы в интересах обеспечения национальной безопасности, а также займется контролем исполнения указаний и поручений Путина в области госслужбы.

Аппарат Совбеза будет осуществлять информационно-аналитическое обеспечение деятельности зампреда СБ РФ. В свою очередь, Медведев будет информировать Путина по вопросам обеспечения нацбезопасности, а также - согласовывать представляемый президенту ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, проекты положений о СБ РФ об аппарате Совбеза.