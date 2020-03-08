Глава Минздрава наградил сотрудников инфекционной больницы в Казани

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Республику Татарстан отметил безупречную работу коллектива республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова по оказанию помощи гражданам, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

«23 февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 Марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний», - сказал Мурашко.

Министр в торжественной обстановке вручил ведомственные награды всем сотрудникам, задействованным в карантинных мероприятиях, уточнили в пресс-службе ведомства.

Круизный лайнер стоял на карантине около порта японского города Йокогама с начала февраля. Причиной стало то, что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. Туристы начали покидать судно с 19 февраля, а 1 марта на берег сошла последняя группа членов экипажа. Всего на борту находилось около 3700 человек из 56 стран.

Более 700 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом. В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с лайнера эвакуировали восемь россиян, трое из которых также заболели. Их отправили на карантин в Казани. Затем еще семерых россиян, находившихся на судне, поместили на карантин во Владивостоке. Они также уже выписаны.