Следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

Следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге. В настоящее время он будет допрошен.

На сайте СК РФ по региону отмечается, что теперь следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста.

В ночь на 8 марта случилась страшная трагедия, которая унесла жизнь подростка: на лестничной площадке в Колпино нашли его тело с огнестрельным ранением головы. Сотрудники спецназа штурмовали квартиру, в которой мог скрываться предполагаемый убийца, но там никого не оказалось. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на лестничной площадке в Колпинском районе.