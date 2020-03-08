«Был вспыльчивым»: приятель погибшего в Петербурге подростка рассказал о характере предполагаемого убийцы

Убитый 7 марта в Петербурге подросток и подозреваемый, которым является сыном судьи, были лучшими друзьями. Об этом рассказал их приятель - он тоже был в тот роковой вечер в квартире на улице Ижорского Батальона в Колпино. Правда, парень не видел самого убийства, так как ушел раньше, в 18.30. По его словам, на тот момент ничего не предвещало беды.

«Никаких намеков на негативное отношение одного к другому не было от слова "совсем". Тем более они были лучшими друзьями. А в то, что это произошло, я с трудом верю до сих пор», - передает слова школьника «360».

Молодой человек верит, что все это было «случайностью». Отзывался он о погибшем хорошо, по его словам, мальчик занимался спортом, негативно относился к курению и наркотикам. Характеризуя предполагаемого убийцу, подросток упоминает о том, что иногда мог «вспылить».

«(Подозреваемый - прим. ред.) всегда был не менее добрым, всегда доказывая это изо дня в день, но при небольших конфликтах вел себя немного вспыльчиво», - заключил друг погибшего.

В ночь на 8 марта случилась страшная трагедия, которая унесла жизнь подростка: на лестничной площадке в Колпино нашли его тело с огнестрельным ранением головы. Сотрудники спецназа штурмовали квартиру, в которой мог скрываться предполагаемый убийца, но там никого не оказалось.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на лестничной площадке в Колпинском районе. Подозреваемый в убийстве задержан.