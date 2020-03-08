«Вам, любимые»: волонтеры-медики в Сибири поздравили женщин с 8 Марта

В России и за рубежом волонтеры поздравят женщин с Международным женским днем в рамках акции «Вам, любимые», которая проводится уже на протяжении нескольких лет и объединяет людей из разных уголков мира. Волонтеры-медики Томска и Омска тоже присоединились к акции, вручили цветы сотрудникам аэропорта, пассажирам, пациентам в городских больницах, а также навестили бабушек.

«Пускай в вашей жизни будет больше счастья. Мы очень ценим вас и готовы вам помогать. С праздником, лучшая часть человечества», - сказал один из волонтеров во время торжественной части.

Добровольцы из разных точек планеты, мужчины разных возрастов и профессий, дарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах.