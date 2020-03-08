В Минздраве сообщили о выписке трех россиян с Diamond Princess из больницы в Казани

Три гражданина РФ, которые были эвакуированы из Японии с лайнера Diamond Princess, покинули больницу. Все они были выписаны в связи с выздоровлением, сообщает глава Минздрава Вероника Скворцова.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции - это двое граждан Китая (оба уже выписаны после выздоровления), одиннадцать граждан России, вернувшихся из Италии (один уже выписан), и один гражданин Италии.

Круизный лайнер стоял на карантине около порта японского города Йокогама с начала февраля. Причиной стало то, что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. Туристы начали покидать судно с 19 февраля, а 1 марта на берег сошла последняя группа членов экипажа. Всего на борту находилось около 3 700 человек из 56 стран.

Более 700 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом. В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с лайнера эвакуировали восемь россиян, трое из которых также заболели. Их отправили на карантин в Казани. Затем еще семерых россиян, находившихся на судне, поместили на карантин во Владивостоке. Они также уже выписаны.