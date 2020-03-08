Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу

Новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) вступил в силу в России. Уже с воскресенья, 8 марта, водители смогут внести информацию о договоре КАСКО на обратную сторону полиса.

В частности, согласованию ЦБ, автовладельцам теперь не нужно заключать договор добровольного автострахования в качестве отдельного документа.

Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям: например, включать в себя риски утраты или повреждения транспортного средства, а также предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.

Кроме того, сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования должны совпадать: если срок действия ОСАГО истекает, то, соответственно, перестает действовать и КАСКО.

По данным РИА Новости, от добровольной страховки можно отказаться, не расторгая при этом договор обязательной «автогражданки».

Водителям так называемый двойной полис будет доступен как в бумажном, так и в электронном виде.