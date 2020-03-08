От настроения до биржевого курса: астроном рассказал, на что повлияет суперлуние

Яркий диск максимально большой Луны смогут наблюдать земляне в ночь на 10 марта 2020 года. Это явление вызвано такой фазой спутника Земли, когда она располагается максимально близко к нашей планете. На вопрос, какие изменения в самочувствии человека, а также какие природные явления можно наблюдать в этот период, ответил вице-президент астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов.

«Именно 9 марта 2020 года происходит не просто полнолуние, а суперлуние, то есть одно из шести полнолуний бывает совпадающим с наиболее близким расстоянием от Луны до Земли», - рассказал в комментарии «Звезде» эксперт.

Так как орбитой Земли является не точная окружность, а эллипс, Луна может быть дальше и ближе.

«Минимальное расстояние - примерно 355 тысяч километров. В этот раз будет 357 тысяч 127 километров от центра Земли до центра Луны. Это почти самое маленькое расстояние», - констатирует астроном.

Такие изменения, по мнению астронома, особенно чувствуют женщины - у них наблюдаются перепады настроения и работоспособности.

«Многочисленные физиологические показатели - температура тела, давление, эмоциональное состояние реагирует. А также процессы планеты Земля - тектонические, вулканические, землетрясения», - приводит примеры ученый.

Все заостряется, усложняется в этот период, даже биржевые курсы могут переживать скачки, рассказал Смирнов.