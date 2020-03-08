Более 50 тысяч рублей: в ПФР рассказали о жительнице Омска с необычной пенсией

Страховую пенсию в размере 52 533 рубля получает 70-летняя жительница Омской области. Об этом сообщила заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич.

По ее словам, данную сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах, а получает выплаты на общих основаниях.

В ПФР добавили также, что средний размер пенсионных выплат на территории Омской области составляет 13 813 рублей. По данным РИА Новости, данная сумма является исключением.