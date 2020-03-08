В Петербурге найден труп подростка с огнестрельным ранением
Силовики провели штурм квартиры, рядом с которой было обнаружено тело, но в ней никого не было.
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
В многоквартирном доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга на лестничной площадке был найден труп несовершеннолетнего подростка. По информации правоохранительных органов, парень получил огнестрельное ранение в голову.
Сотрудники спецназа организовали штурм квартиры, рядом с которой было обнаружено тело и мог скрываться предполагаемый убийца, однако в ней никого не обнаружили.
«В квартире никого нет. Владелец квартиры уже едет на место», - пишет Фонтанка.ру, ссылаясь на источник знакомый с ситуацией.
Также он уточнил, что квартира принадлежит судье Третьего кассационного суда.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.