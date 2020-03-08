В Петербурге найден труп подростка с огнестрельным ранением

В многоквартирном доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга на лестничной площадке был найден труп несовершеннолетнего подростка. По информации правоохранительных органов, парень получил огнестрельное ранение в голову.

Сотрудники спецназа организовали штурм квартиры, рядом с которой было обнаружено тело и мог скрываться предполагаемый убийца, однако в ней никого не обнаружили.

«В квартире никого нет. Владелец квартиры уже едет на место», - пишет Фонтанка.ру, ссылаясь на источник знакомый с ситуацией.

Также он уточнил, что квартира принадлежит судье Третьего кассационного суда.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.