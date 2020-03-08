Названы едва уловимые признаки развития рака поджелудочной железы

Не всегда признаки рака поджелудочной железы могут быть очевидны и не все из них воспринимаются всерьез. По мнению специалистов, именно из-за этого упускается драгоценное для лечения время.

В частности, как уточняет портал MedikForum, существуют шесть малозаметных симптомов, которые могут свидетельствовать об онкологии. При своевременном обнаружении есть высокая вероятность излечить недуг.

Так, в первую очередь необходимо прибегнуть к помощи медиков, если заметны изменения цвета кожи и яблок глаз: их пожелтение может свидетельствовать о том, что опухоль мешает высвобождению желчи. Рак поджелудочной при своем развитии оказывает влияние и на печень. Кроме того, обострение проблем кожи также может свидетельствовать о наличии онкологии: зудящие участки кожи могут появиться по всему телу.

Еще одним опасным симптомом является моча темного цвета или избыток жира в кале - стеаторея. Пигментированный стул тоже можно отнести к одному из признаков рака поджелудочной, уточняет сайт газеты «Известия».

Кроме того, стоит обратить внимание на тупую боль в верхней части живота, отдающей в спину. Чаще всего такой недуг обостряется ночью.