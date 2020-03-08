Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

Основания для возбуждения правоохранительными органами дела за сбыт наркотиков будут считаться достаточными только при наличии достоверных данных, указывающих на факт передачи веществ другим лицам. Также дело не смогут завести без экспертного заключения о виде, массе и наименовании наркотиков.

Такой законопроект был внесен в Государственную Думу правительством России.

Инициаторы нововведений считают, что предложенные изменения увеличат уровень требований к правоохранительным органам в области борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. Кроме этого корректировки позволят уменьшить риски коррупции и фальсификации уголовных дел и будет положительно оценена гражданским обществом, так как поспособствует укреплению законности.