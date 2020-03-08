Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
Проект был внесен с целью укрепления законности в рамках противодействия обороту наркотических веществ.
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
Основания для возбуждения правоохранительными органами дела за сбыт наркотиков будут считаться достаточными только при наличии достоверных данных, указывающих на факт передачи веществ другим лицам. Также дело не смогут завести без экспертного заключения о виде, массе и наименовании наркотиков.
Такой законопроект был внесен в Государственную Думу правительством России.
Инициаторы нововведений считают, что предложенные изменения увеличат уровень требований к правоохранительным органам в области борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. Кроме этого корректировки позволят уменьшить риски коррупции и фальсификации уголовных дел и будет положительно оценена гражданским обществом, так как поспособствует укреплению законности.