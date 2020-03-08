Творог - наше все: диетолог составила рейтинг полезной «молочки»

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде» о полезных свойствах молочных продуктах и каким из них лучше отдавать предпочтение.

«Творог - это самый лучший из всех молочных продуктов. Он содержит большое количество белка по сравнению с молоком и другими кисломолочными напитками, а главное, у него регулируется жирность», - сказала эксперт.

По ее мнению, самым оптимальным для здоровья человека по содержанию полезных веществ является творог с жирностью 5%.

В частности, он содержит достаточное количество кальция в той форме, в которой он может легко усваиваться организмом.

Дальше в рейтинге идут молоко, ряженка и биойогурт без добавок.

«Во всех простых молочных продуктах содержится в достаточном количестве белок, углеводы, легкоусвояемые жиры и кальций», - отметила Дианова.

Однако, в отличие от молока, у кисломолочных напитков есть еще одно преимущество - минимальное содержание лактозы, так как в процессе заквашивания она была «съедена» полезными бактериями.

Это позволяет употреблять продукт людям, у которых есть непереносимость молока.

Осторожным надо быть только со снежком, так как в нем содержится большое количество углеводов.

Дианова добавила, что если хочется разнообразить свой рацион, то лучше добавить в кисломолочный продукт свежие фрукты.