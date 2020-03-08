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«Самые лучшие в мире»: Путин поздравил женщин с 8 марта

Наталья Вальханская
00:00 08.03.2020
Президент отметил способность женщин беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Российский лидер выразил восхищение представительницам прекрасного пола и назвал россиянок «самыми лучшими в мире».

«Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или в учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражают ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких» - сказал Путин. 

Особо президент подчеркнул роль женщин в передаче традиционных ценностей из поколения в поколения. Он назвал материнство непростым, но самым ответственными и благородным трудом.

«Особые слова признательности всем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь», - отметил глава государства. 

Он пожелал всем женщинам здоровья, любви и счастья и от имени всех мужчин пообещал «стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот» не только 8 марта, но и всегда.

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