«Делала продукцию, необходимую для Победы»: Павел Гусев о работе своей мамы во время Войны

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, о своей маме рассказал главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

«Гусева Анна Михайловна - это моя мама. Она родилась 9 марта 1922 года и уже молодой девочкой пошла работать на оборонные предприятия Москвы, для того, чтобы делать продукцию, необходимую для победы над гитлеровскими войсками. Я навечно сохранил память о ней, сохраните и вы память о героях», - поделился Гусев в интервью со «Звездой».

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.