В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

В Сети появился 15-секундный фрагмент песни группы Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме. Отрывок ранее неизвестного трека под названием Uno был опубликован 3 марта на YouTube-канале пользователя под ником Sema. В описании под видео написано, что это лишь один из предполагаемых вариантов, официальной информации пока нет.

Согласно правилам музыкального конкурса конкретная песня должна быть представлена участником до 9 марта.

По словам лидера группы Ильи «Ильич» Прусикина, трек будет новым - веселым, с бразильским оттенком. Группа решила «не изменять себе», своему стилю и продолжить «работать на карнавале».

Евровидение-2020 пройдет в с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердам, так как в прошлом году представитель этой страны выиграл конкурс. По решению Первого канала Россию будет представлять панк-рейв-группа Little Big. Группа стала особенно популярна после песни Skibidi. В то время все поклонники старались повторить забавный танец, исполняемый в клипе.

Для самой группы решение стало неожиданным, как и для остальных представители шоу-бизнеса. Например, Максим Фадеев считает, что группа представит страну с современным веянием времени.