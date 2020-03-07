Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Подготовкой к празднованию занимается оргкомитет «Победа», который лично возглавляет президент РФ Владимир Путин.
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Работа по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжается по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Соответствующей деятельностью занимается оргкомитет «Победа», который лично возглавляет президент РФ Владимир Путин. В составе комитета - руководители министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций.
В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о том, что продолжительность военного парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, увеличится до полутора часов. Глава ведомства добавил, что для ветеранов Великой Отечественной войны будет подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня.