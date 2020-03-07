Наглая серая морда: кот из Сибири стал звездой в Сети
Хозяйка положила в узкую картонную трубу кусочек курицы, куда пушистый засунул свою морду, и засняла на видео путь к достижение цели.
© Видео: _svan_tok, TikTok © Фото: svan_tok, TikTok
В Сети набирает популярность видео с котом, который ради кусочка курицы залез в картонную трубу. Хозяйка, жительница Канска, положила на дно лакомство и камеру, чтобы запечатлеть увлекательный процесс достижения цели своим питомцем.
На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как пушистая морда серого кота медленно продвигается к кусочку, запах которого сильно привлекает хищника. Но, достигнув желаемого, кот пулей высвобождается из картонного тубуса.
Видео на странице автора посмотрели почти 8,5 миллиона пользователей и собрало множество комментариев.