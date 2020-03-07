Наглая серая морда: кот из Сибири стал звездой в Сети

В Сети набирает популярность видео с котом, который ради кусочка курицы залез в картонную трубу. Хозяйка, жительница Канска, положила на дно лакомство и камеру, чтобы запечатлеть увлекательный процесс достижения цели своим питомцем.

На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как пушистая морда серого кота медленно продвигается к кусочку, запах которого сильно привлекает хищника. Но, достигнув желаемого, кот пулей высвобождается из картонного тубуса.

Видео на странице автора посмотрели почти 8,5 миллиона пользователей и собрало множество комментариев.