СМИ: в Берлине неизвестные угнали грузовик с 60 тысячами масок

Несколько берлинских клиник лишились респираторных масок и дезинфицирующих средств после того, как неизвестные угнали грузовик, наполненный этими средствами. По данным СМИ, инцидент произошел в Берлине.

Как уточняет портал T-online, в транспортном средстве находилось более 60 тысяч респираторов. Согласно материалу, кража значительно усложняет работу отделений клиник, поскольку маски были приобретены в том числе и для заразившихся коронавирусом пациентов. Помимо них в одном из медучреждений, куда должны были доставить средства, также лечатся онкологические больные.

Коронавирус продолжает расходиться по миру. Первые случаи заражения регистрируются все в новых и новых странах - Палестине, Словении, Венгрии, Боснии и Герцеговине и так далее. По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 распространился уже в 85 государствах. В России зарегистрировано шесть случаев заражения пневмонией нового типа: пять человек - в Москве, один - в Нижнем Новгороде. Все заболевшие приехали из Италии.