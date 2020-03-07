В Совфеде оценили слова Зеленского об отказе диалога по Донбассу

В случае, если Украина выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу, ситуация будет решаться более радикально. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», - передает его слова RT.

К тому же абсолютны непонятны причины выхода Киева из нормандского формата, подчеркнул Джабаров. По его словам, «не ясно, кто мешает Киеву действовать в рамках нормандского формата».

«Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя», - подчеркнул сенатор.

Президент Украины Владимир Зелеский ранее назвал саммит нормандской четверки, который прошел в декабре, своеобразным дедлайном, после которого надо добиться прорыва. В случае, если через год ситуация не изменится, Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу. Работать над Минскими соглашениями в течение пяти лет он считает неприемлемым.

Саммит «нормандской четверки» с участием глав Германии, Франции, России и Украины по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоялся 9 и 10 декабря в Париже. Тогда же впервые прошла двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Стороны договорились об установлении в регионе перемирия до конца года и создании трех новых районов разведения сил к концу марта.

Новая встреча в «нормандском формате», по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, должна состояться в течение четырех месяцев, то есть в начале-середине апреля. Но, как отметили в МИД России, встреча может пройти только после выполнения решений декабрьской встречи.