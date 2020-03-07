Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Госдеп подтвердил нахождение на Grand Princess четверых россиян

Ирина Егорова
08:08 07.03.2020
Ранее на круизном лайнере в Калифорнии подтвердился 21 случай заражения коронавирусом.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: California National Guard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Госдепартамент ответил на запрос российской стороны и подтвердил, что на борту круизного лайнера Grand Princess находятся четверо россиян. 

Российское посольство внимательно следит за ситуацией.

«Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами», - заявили в дипмиссии.

По результатам анализов у 21 пассажира круизного судна Grand Princess подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Всего на борту находятся около 3500 человек. 

Судно встало на карантин у берегов Калифорнии, после того как скончался один пассажир, находившийся на борту лайнера с 11 по 21 февраля и покинувший корабль, предположительно, будучи зараженным коронавирусом. СМИ сообщили, что власти Калифорнии дали команде Grand Princess приказ вернуться в Сан-Франциско, откуда началось путешествие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.03.2020, 06:20
«Титаник идет ко дну»: Шульгин рассказал о расколе и политизации в ОЗХО
Дата07.03.2020, 06:00
Подарки и предложение: в Подмосковье танкисты поздравили с 8 Марта женщин дивизии
Дата06.03.2020, 19:49
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов NHL
Дата06.03.2020, 17:17
Путину представили новейшие парашюты для российского спецназа
Дата07.03.2020, 00:00
Хранившие семейное тепло: Минобороны запустило раздел о женах советских полководцев
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
08:57 В стране и мире
СМИ: в Берлине неизвестные угнали грузовик с 60 тысячами масок
08:08 В стране и мире
Видео
Госдеп подтвердил нахождение на Grand Princess четверых россиян
06:38 В стране и мире
Ученые обнаружили изменения в симптомах коронавируса
05:33 В стране и мире
В США объяснили, почему водка не помогает от коронавируса
03:52 В стране и мире
Видео
Коронавирус подтвердили у 21 человека на борту Grand Princess
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:32 В стране и мире
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
09:21 В стране и мире
Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
09:14 В стране и мире
Видео
Наглая серая морда: кот из Сибири стал звездой в Сети
08:57 В стране и мире
СМИ: в Берлине неизвестные угнали грузовик с 60 тысячами масок
08:47 В стране и мире
В Совфеде оценили слова Зеленского об отказе диалога по Донбассу
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Наглая серая морда: кот из Сибири стал звездой в Сети
Видео
Массовая драка священников и прихожан в «новой церкви» Украины попала на видео
Мейвезер назвал желаемую сумму за поединок с Нурмагомедовым
Видео
Путешествие на Марс: опубликована самая детальная панорама Красной планеты
Назад в прошлое: в Сети появились фото «реалистичного» бэтмобиля
Влетит в копеечку: коллекторы назвали причины просрочки по кредитам
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.