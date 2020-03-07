Госдеп подтвердил нахождение на Grand Princess четверых россиян

Госдепартамент ответил на запрос российской стороны и подтвердил, что на борту круизного лайнера Grand Princess находятся четверо россиян.

Российское посольство внимательно следит за ситуацией.

«Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами», - заявили в дипмиссии.

По результатам анализов у 21 пассажира круизного судна Grand Princess подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Всего на борту находятся около 3500 человек.

Судно встало на карантин у берегов Калифорнии, после того как скончался один пассажир, находившийся на борту лайнера с 11 по 21 февраля и покинувший корабль, предположительно, будучи зараженным коронавирусом. СМИ сообщили, что власти Калифорнии дали команде Grand Princess приказ вернуться в Сан-Франциско, откуда началось путешествие.